Татарстан не продлит режим нерабочих дней после 8 ноября

Фото: Максим Платонов

Оперативный штаб республики Татарстан доложил Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада власти республики решили не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября. Об этом сообщает руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Однако оперативный штаб обращает внимание жителей республики, что введенные ранее жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Не исключается и введение дополнительных ограничений, в зависимости от того, как будет развиваться эпидобстановка. Перечень этих мер сейчас рассматривает правительство Татарстана.

Напомним, с 30 ноября в республике, как и во всей России, начался режим нерабочих дней, а еще начали действовать дополнительные ограничения. Их полный список можно увидеть в нашем материале. В частности, среди них — почти повсеместное требование QR-кодов о вакцинации или перенесенном не ранее 6 месяцев назад коронавирусе, запрет на развлекательные массовые мероприятия, ограничение времени работы магазинов, бань, обязательная самоизоляция непривитых и непереболевших татарстанцев старше 60 лет и т.п.

Людмила Губаева