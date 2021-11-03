Источник: в «Салавате Юлаеве» эпидемия. На матче с «Амуром» отсутствуют шесть игроков
В «Салавате Юлаеве» массово заболели хоккеисты после того, как команда съездила в Минск.
Более пяти человек основы пропустят предстоящий матч с «Амуром» из-за болезни, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В стартовом составе на матч с «Амуром» отсутствуют Плэт, Башкиров, Науменков, Коледов, Бирюков и Маннинен.
Поэтому уфимцы вызвали из системы клуба — а именно из «Толпара» несколько молодых хоккеистов.
Напомним, в матче с московским «Динамо» минское «Динамо» вышло играть в три звена, а после игры игроки и тренеры кашляли во время интервью. До того в Минск ездили именно уфимцы, где одержали победу над »Динамо» (3:5).
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