МВД по РТ направило полицейских для проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте
МВД по Татарстану направило казанским перевозчикам в помощь полицейских, которые будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.
Изначально проблема заключалась в том, что перевозчики не могут выписывать штрафы нарушителям. Их просят надеть маску либо покинуть салон. Однако некоторые пассажиры игнорируют замечания. Теперь полицейские смогут оформлять штрафы прямо на месте.
Например, только за первые дни этой недели в городском транспорте выявили более 1,2 тысячи горожан без средств индивидуальной защиты.
С просьбой о помощи казанские перевозчики обратились к главе ведомства Артему Хохорину в конце прошлого месяца. К слову, за октябрь в столице РТ выявили 12 426 пассажиров без масок.
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