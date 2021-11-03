МВД по РТ направило полицейских для проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов

МВД по Татарстану направило казанским перевозчикам в помощь полицейских, которые будут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.

Изначально проблема заключалась в том, что перевозчики не могут выписывать штрафы нарушителям. Их просят надеть маску либо покинуть салон. Однако некоторые пассажиры игнорируют замечания. Теперь полицейские смогут оформлять штрафы прямо на месте.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Например, только за первые дни этой недели в городском транспорте выявили более 1,2 тысячи горожан без средств индивидуальной защиты.

С просьбой о помощи казанские перевозчики обратились к главе ведомства Артему Хохорину в конце прошлого месяца. К слову, за октябрь в столице РТ выявили 12 426 пассажиров без масок.



Диана Жиленкова