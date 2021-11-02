В Нижнекамске активисты начали пропускать посетителей без QR-кода

Активисты начали пускать в торговый центр Нижнекамска всех желающих без предъявления QR-кода. Такое видео появилось в соцсетях.

Голос за кадром говорит людям: «Проходите, ничего показывать не надо. Мы отменили, конечно. Мы здесь власть».

Фото: скриншот видео

В ролике также видно, как охранница торгового центра просто наблюдает за происходящим со стороны.

В Татарстане QR-коды начали действовать с 11 октября. После этого депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.

