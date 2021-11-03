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В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19

18:36, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли: мужчины 1971, 1941, 1955, 1960, 1949 годов рождения и женщины 1984, 1937, 1958, 1933, 1932, 1967, 1958 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 019 человек.

Вчера число умерших от COVID-19 в Татарстане превысило тысячу.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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