В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось 12 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса умерли: мужчины 1971, 1941, 1955, 1960, 1949 годов рождения и женщины 1984, 1937, 1958, 1933, 1932, 1967, 1958 годов рождения.
За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 1 019 человек.
Вчера число умерших от COVID-19 в Татарстане превысило тысячу.
Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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