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В казанском ТЦ «Парк Хаус» работает пункт для ревакцинации — видео

22:48, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанском ТЦ «Парк Хаус» работает пункт для ревакцинации — видео
Фото: realnoevremya.ru

В казанском торговом центре «Парк Хаус» продолжает работать пункт для повторной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Горожане могут пройти в этот пункт по имеющемуся у них QR-коду. Медкабинет в торговом центре работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

В Татарстане полностью привились от COVID-19 1 043 687 человек. За минувшие сутки дозу препарата получили 25 730 человек. Всего провакцинировано от COVID-19 в республике 1 629 703 человека.

ОбществоМедицина Татарстан

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