Аксенов отменил QR-коды для заселения в гостиницы Крыма

Фото: Максим Платонов

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 внес глава Крыма Сергей Аксенов — абзац о требованиях для размещения в гостиницах утратил силу, сообщил «Интерфакс».

Абзац предусматривал необходимость предоставления сертификата о вакцинации или QR-кода при бронировании отдыха в гостиницах и санаториях. С 25 октября было введено требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы Крыма.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Севастополя приняли решение расширить зону с блокпостами на въезде в город. Это сделано для того, чтобы туда попадали все населенные пункты, входящие в структуру региона. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Такая мера должна помочь избежать массового наплыва туристов в нерабочую неделю.



Алексей Нечаев