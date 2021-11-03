В Минздраве призвали сократить срок действия QR-кода

Срок действия QR-кода и сертификата о вакцинации против COVID-19 следует сократить с одного года до шести месяцев. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев.

По его мнению, срок годности документа должен соответствовать длительности иммунитета. Так, антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека не больше года. Он объяснил, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм. Сейчас действует уже более агрессивный дельта-вариант COVID-19, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в стране зафиксировали немало случаев распространения поддельных сертификатов о вакцинации. Однако сегодня стало известно, что в Центре им. Н.Ф. Гамалеи нашли способ определять действительно вакцинированных людей. Определяется это по наличию антител к мембранному белку аденовируса Ad26. По словам руководителя центра Александра Гинцбурга, подобные тесты в организации проводят уже около месяца.

Диана Жиленкова