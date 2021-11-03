В Москве и Подмосковье проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения вузов

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решил провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя совета, президента МФТИ Николая Кудрявцева.

Отвечая на вопрос, как совет оценил идею с введением QR-кодов, Кудрявцев сказал, что пока вузы начнут движение по этому пути и потренируются. Он положительно оценил решение Минобрнауки РФ предоставить вузам большую автономию в этом вопросе, так как у всех разные учебные программы. В творческих вузах, по его словам, странно было бы заниматься через интернет.

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне появился приказ Минобрнауки России о том, что вузы смогут продолжить работу со студентами дистанционно.



Дарья Акимова