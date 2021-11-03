На КАМАЗе вакцинировали более 80% сотрудников

В Набережных Челнах на КАМАЗе первый компонент вакцины от COVID-19 получили 31 842 человека. Это составляет 89% от среднесписочной численности сотрудников. Вторым компонентом привиты 29 236 камазовцев (81,7%).

На площадках КАМАЗа в Башкирии — в ПАО «НЕФАЗ» и на Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО «ТЗА») — от коронавируса привились 62% и 71% персонала соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ), дочернем предприятии КАМАЗа в Ярославской области, вакцинировано на сегодня 76,5% персонала. На предприятиях Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), также входящей в структуру КАМАЗа, привились 70,1% персонала. В ООО «Димитровградский литейный завод» (ООО «ДЛЗ») уровень вакцинации достиг 66,1% от среднесписочной численности сотрудников, сообщает пресс-служба КАМАЗа.



По последним данным, в Татарстане полностью привились 1 043 687 человек. Всего провакцинировано от COVID-19 в республике 1 629 703 человека. За минувшие сутки дозу препарата получили 25 730 человек.



Татьяна Леухина