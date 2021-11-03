ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID-19 в условиях ЧС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech, сообщила ВОЗ в Twitter.
— ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech (вакцине, — прим. ред.) Covaxin, — говорится в сообщении.
WHO has granted emergency use listing (EUL) to #COVAXIN® (developed by Bharat Biotech), adding to a growing portfolio of vaccines validated by WHO for the prevention of #COVID19. pic.twitter.com/dp2A1knGtT— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2021
Недавно ВОЗ объявила, что направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов. Президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это прозвучало в ходе выступления российского лидера на саммите организации в формате видеоконференции.
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