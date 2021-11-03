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ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID-19 в условиях ЧС

15:57, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID-19 в условиях ЧС
Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech, сообщила ВОЗ в Twitter.

— ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech (вакцине, — прим. ред.) Covaxin, — говорится в сообщении.

Недавно ВОЗ объявила, что направит инспекцию на производство вакцины «Спутник V» после получения от РФПИ данных об устранении выявленных недочетов. Президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Это прозвучало в ходе выступления российского лидера на саммите организации в формате видеоконференции.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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