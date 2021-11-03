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В Татарстане полный курс вакцинации прошли 1 043 687 человек

12:13, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане полный курс вакцинации прошли 1 043 687 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса получили 1 043 687 человек, сообщает региональный Минздрав.

За минувшие сутки дозу препарата получили 25 730 человек. Всего провакцинировано от COVID-19 в республике 1 629 703 человека.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 1 ноября, в Набережных Челнах от COVID-19 привились 185 774 человека. В среднем 3,5—3,6 тыс. челнинцев ставят прививку ежедневно.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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