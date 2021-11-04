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В Росздравнадзоре предложили сообщать о медиках-антипрививочниках в прокуратуру

08:25, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Росздравнадзоре предложили сообщать о медиках-антипрививочниках в прокуратуру
Фото: realnoevremya.ru

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание поручено обращать на медработников, сообщает сайт medvestnik.ru.

Выявлять предлагают граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», сообщать в прокуратуру и следственные органы. После этого будет необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.

Предполагается, что за такие правонарушения будет предусмотрена ответственность по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ), и публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие последствия (207.2 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:13
    Мало того, нужно их заставить пройти медицинские курсы об инфекциях и вакцинации, с обязательной сдачей экзамена. При отказе, сажать под домашний арест с электронным браслетом, без интернета и сматрфона, с телевизором, где программы про здоровье.
    Можно присуждать отказникам "иностранного агента", которые дискредитируют отечесвенную медицину и вакцины в частности. Но думаю, это лишнее, перебор)
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  • Анонимно 09:25
    Пусть все будет добровольно! Если вакцина действительно защищает, то почему ваксеры боятся антиваксеров. Может ваучеры догадываются, что им обычную туфту колят?
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