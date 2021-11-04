В Росздравнадзоре предложили сообщать о медиках-антипрививочниках в прокуратуру

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание поручено обращать на медработников, сообщает сайт medvestnik.ru.



Выявлять предлагают граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», сообщать в прокуратуру и следственные органы. После этого будет необходимо в течение трех дней письменно уведомить об этом Росздравнадзор.

Предполагается, что за такие правонарушения будет предусмотрена ответственность по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ), и публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшем тяжкие последствия (207.2 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко