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Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие обязательных санитарных правил для школ

16:57, 03.11.2021
Роспотребнадзор продлил до 2024 года действие обязательных санитарных правил для школ
Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 2024 года, сообщает «РИА Новости».

Основные правила:

  • за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам;
  • расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися;
  • запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

В конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 1 сентября усилят противоэпидемические меры. Это необходимо для обеспечения здоровья школьников, учителей и педагогического коллектива.

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