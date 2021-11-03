Telegram-ботом о вакцинации воспользовались 10 тысяч жителей Казани

Telegram-ботом о вакцинации за шесть дней его работы воспользовались 10 тысяч уникальных пользователей, сообщает мэрия Казани.



В целом пользователи провели в боте около 78 тысяч минут. За это время зафиксировали 26 тысяч сеансов — каждый из них в среднем длился около трех минут. Если бы казанцы обращались по вопросам вакцинации по телефону, на ответы одного специалиста ушло бы 9 месяцев при 7 эффективных рабочих часах.

С помощью чат-бота можно узнать о наличии определенной вакцины в пунктах вакцинации города и количестве доз в каждом пункте. Чтобы подключить бота, нужно зайти в мессенджер Telegram, набрать в поиске @VaccinationKazanBot и нажать start.

Фото: pixabay.com

Telegram-бот о вакцинации заработал в Казани с 27 октября. Его запустили мэрия Казани и Управление здравоохранения города.

Маргарита Головатенко