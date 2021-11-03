В Нижнекамске полицейские устанавливают личности активистов, которые пускали горожан в ТЦ без QR-кодов

Полицейские Нижнекамска проверяют инцидент, произошедший в одном из городских торговых центров. Незадолго до этого активисты начали пускать посетителей в здание без QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Видео с места событий попало в Сеть. На нем слышно, как голос за кадром говорит о якобы отмененном правиле с предъявлением QR-кодов. Там же присутствовала и охранник торгового центра.

Фото: скриншот видео

К моменту прибытия полицейских в здании активистов уже не было. Как только установят их личности, правонарушителей привлекут к административной ответственности.



Новые антиковидные ограничения в Татарстане начали действовать 11 октября. Так, посещение заведений общепита, фитнес-центров, нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и др. возможны только при предъявлении QR-кода.

Диана Жиленкова