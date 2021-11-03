Глава фармрегулятора Италии допустил возможность ревакцинации людей, привитых «Спутником V»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Италии могут разрешить ревакцинироваться гражданам, привитым не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским «Спутником V» и китайским Sinovac. Об этом заявил генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини.

Лицам, привитыми этими препаратами, таким образом могут облегчить получение так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов). Ревакцинироваться предлагается препаратами, уже одобренными в Италии, пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

В октябре итальянский посол в Москве Джорджо Стараче сообщил, что Рим заинтересован в том, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была признана на территории Европейского союза в максимально короткие сроки.



Татьяна Леухина