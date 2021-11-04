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Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

09:29, 04.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада, такое мнение выразил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

По его словам, сейчас правительство России готово принять иностранные вакцины на условиях взаимности. Но в текущей сложной эпидемиологической ситуации не стоит принципиально ждать одобрения российских прививок.

«Все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России», — сказал Титов «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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