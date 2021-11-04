Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

В России следует разрешить применять все вакцины от коронавируса, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада, такое мнение выразил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.



По его словам, сейчас правительство России готово принять иностранные вакцины на условиях взаимности. Но в текущей сложной эпидемиологической ситуации не стоит принципиально ждать одобрения российских прививок.

«Все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России», — сказал Титов «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко