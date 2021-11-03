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В Татарстане за время пандемии израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы

13:31, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за время пандемии израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с апреля 2020 года было израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного врача Республиканского центра крови МЗ РТ Рамиля Тураева.

По его словам, всего в РКЦ Татарстана с начала пандемии было заготовлено 1 312 доз антиковидной плазмы, а передано в Управление здравоохранения Татарстана 1 147 доз. В учреждении всегда находится резерв плазмы в количестве 40 литров. Донорами могут стать пациенты, переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию и имеющие антитела к нему вследствие этого.

Фото: kzn.ru

В июне Тураев рассказал, кто чаще всего становится донором крови в республиканском РКЦ. Чаще всего кровь сдают, чтобы помочь другим.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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