В Татарстане за время пандемии израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы

В Татарстане с апреля 2020 года было израсходовано больше тысячи доз антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного врача Республиканского центра крови МЗ РТ Рамиля Тураева.

По его словам, всего в РКЦ Татарстана с начала пандемии было заготовлено 1 312 доз антиковидной плазмы, а передано в Управление здравоохранения Татарстана 1 147 доз. В учреждении всегда находится резерв плазмы в количестве 40 литров. Донорами могут стать пациенты, переболевшие коронавирусом или прошедшие вакцинацию и имеющие антитела к нему вследствие этого.

Фото: kzn.ru

В июне Тураев рассказал, кто чаще всего становится донором крови в республиканском РКЦ. Чаще всего кровь сдают, чтобы помочь другим.

Дарья Акимова