В Саудовской Аравии одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

Власти Саудовской Аравии одобрили использование вакцины против COVID-19 производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом пишет ТАСС.

Препарат соответствует особым нормативным требованиям, включая клинические испытания и практические результаты для оценки эффективности и безопасности вакцины, говорится в заявлении саудовского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в Саудовской Аравии одобрены вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также китайские препараты Sinopharm и Sinovac Biotech.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 548 760 случаев COVID-19, 537 690 человек выздоровели, 8 799 пациентов умерли от инфекции. На текущий момент в королевстве сделано 46 097 807 прививок от коронавируса.

Главный внештатный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин в интервью «Реальному времени» выражал мнение о том, что в России детей также, по примеру западных стран и Китая, следует прививать от COVID-19.



Татьяна Леухина