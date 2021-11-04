Медики предупредили о риске развития расстройств пищевого поведения у детей из-за COVID-19
Пандемия COVID-19 повлияла на распространенность расстройств пищевого поведения у детей и подростков. Об этом заявили испанские ученые и медики. Результаты их исследований опубликованы в статье на сайте Wiley Online Library.
Связь между коронавирусом и РПП появляется из-за нарушений привычного распорядка жизни, эпидемиологических ограничений, эмоционального стресса, а также времяпрепровождения в социальных сетях. Все это провоцирует снижение самооценки и возникновение недовольства своим телом.
В результате дети и подростки начинают страдать нервной и атипичной анорексией, нервной булимией, компульсивным перееданием, неконтролируемым употреблением препаратов для набора мышечной массы и так далее.
Количество случаев расстройства пищевого поведения увеличилось на 15% в 2020 году среди людей до 30 лет. Состояние пациентов с уже диагностированным РПП во время пандемии ухудшилось. Пиковый возраст для развития нарушений — от 15 до 25 лет, но такие расстройства могут проявиться в любой момент жизни, подчеркивают ученые.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее отмечал, что в России количество болеющих COVID-19 детей в нынешнюю волну становится больше.
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