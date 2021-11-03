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В Кремле прокомментировали возможное продление нерабочих дней в России

12:55, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле прокомментировали возможное продление нерабочих дней в России
Фото: kremlin.ru

В Кремле сегодня прокомментировали вероятное продление нерабочих дней в России из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что никаких решений по поводу продления объявленных нерабочими с 30 октября до 7 ноября дней не принималось. Он заверил, что если появится иная информация, то граждан об этом сразу же проинформируют. Также Песков добавил, что правительство и штаб по борьбе с коронавирусом активно занимается проблемой.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее некоторые регионы РФ приняли решение продлить нерабочие дни у себя. До 15 ноября они продолжатся в Томской и Новгородской областях.

Дарья Акимова
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