В Кремле прокомментировали возможное продление нерабочих дней в России

В Кремле сегодня прокомментировали вероятное продление нерабочих дней в России из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что никаких решений по поводу продления объявленных нерабочими с 30 октября до 7 ноября дней не принималось. Он заверил, что если появится иная информация, то граждан об этом сразу же проинформируют. Также Песков добавил, что правительство и штаб по борьбе с коронавирусом активно занимается проблемой.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее некоторые регионы РФ приняли решение продлить нерабочие дни у себя. До 15 ноября они продолжатся в Томской и Новгородской областях.

Дарья Акимова