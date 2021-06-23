Итоги дня: выход Ливады, отсутствие планов на локдаун в России, нарушение границ РФ британским кораблем
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 июня.
- В Казани освободили из-под стражи 67-летнего основателя группы компаний «ФОН» Анатолия Ливаду в связи с полным отбытием срока по приговору. Большую часть своего срока заслуженный строитель Татарстана отсидел в СИЗО и под домашним арестом еще в ходе предварительного и судебного следствия. На момент вступления приговора в силу ему оставалось отбыть 2,5 месяца из 4 лет и 10 месяцев.
- На сегодняшний день российские власти не обсуждают вопрос введения в стране нового локдауна из-за распространения коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у московского Кремля нет данных о намерениях властей какого-либо из регионов России ввести полный локдаун.
- Тем не менее в Бурятии дни с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими, с целью «переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд». На две недели в республике запрещается деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.
- Сегодня в первой половине дня британский эсминец Defender пересек границу России у крымского мыса Фиолент. Корабль вошел в территориальное море на 3 км. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу. Минобороны России оценило действия эсминца Британии в Черном море как нарушение конвенции ООН.
- Из Детской республиканской клинической больницы выписали последних двух пациентов, пострадавших при нападении на 175-ю гимназию в Казани. Еще четыре ребенка и трое взрослых продолжают лечение в Москве.
- Президент России Владимир Путин обратил внимание, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса. Выезд за границу — это личный риск и ответственность граждан, ответила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Также Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло почти на 30%. По ее словам, этому способствует, в частности, несоблюдение россиянами ограничительных мер. Она обратила внимание, что заболеваемость коронавирусом первой начала расти в 27 регионах , где сняли запрет на проведение массовых мероприятий.
- В Казани по республиканской программе «Наш двор» закончили капитальный ремонт первого в этом году объекта — территории, объединяющей двор у дома №154 по улице Краснококшайской и домов №8, №10 и №12 по улице Повстанческой. К благоустройству приступили в начале мая. На работы выделили чуть больше 10 млн рублей.
- Новым управляющим директором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначен Вадим Королев. На этом посту он сменил выходца из Татарстана Рониса Шарипова, которого назначили директором компании в апреле прошлого года
- С января по май этого года дети и подростки стали участниками почти 170 ДТП, произошедших на автодорогах Татарстана. В результате 172 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 8 детей погибли. А за май и июнь в ДРКБ Казани с травмами, полученными в результате катания на самокатах, электросамокатах и велосипедах обратились больше 200 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Совет Федерации одобрил первый в истории России закон об ограничении выбросов парниковых газов. Им устанавливается «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов». Россия должна достичь углеродной нейтральности — объем выбрасываемых в воздух вредных веществ не должен превышать их количество, поглощаемое лесами и океаном.
- Также Совет Федерации одобрил закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 до 21 года. Пакет поправок внес Госсовет Татарстана.
- Проведение всероссийской переписи населения в России, которое неоднократно переносили, назначено правительством России на 1—31 октября. Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года.
- Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона. Они намечены в республике на единый день голосования 19 сентября
- Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения дела об изнасиловании девушки-дознавателя вынес обвинительный приговор троим экс-полицейским. Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев колонии, экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев — 7 лет.
- В Казани вновь стоит жара выше +30 градусов, и в Метроэлектротрансе предложили прятаться от нее в метро. На платформах температура воздуха составляет от 11 до 13 градусов, а в вестибюлях не поднимается до 15 градусов. А в самом городе для защиты от жары начали поливать водой дороги с 11.00 до 15.00. Для этого ежедневно задействуют до 90 поливомоечных машин.
- В Татарстане в среду, как и прогнозировали накануне синоптики, местами наблюдался сильный ветер. Его порывы в некоторых районах и городах повредили крыши домов. Так, пострадала кровля зданий в Мамадыше и в Актанышском районе республики.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Турции и провел ряд рабочих встреч. Среди них с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции, председателем правления холдинга Koç Омер Коче, губернатором провинции Стамбул Али Йерликой и мэром Стамбула Экремом Имамоглу.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на одном из предприятий в Альметьевском районе в результате разлива кислоты. 58-летний рабочий без защитного фартука перекачивал кислоту из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. Кислота попала ему на ногу, он не смог удержать в равновесии бочку. Ее содержимое вылилось на пол, и рабочий отравился химическими парами. Он скончался в больнице на следующий день.
- В поселке Отары под Казанью обнаружили пенную гору на водоеме высотой три-четыре метра. В комментариях пишут, что инцидент произошел на Монастырской протоке. Пресс-служба Минэкологии сообщила, что заведено административное расследование. На место выехали экологи и взяли пробы. Результаты будут известны позже.
- Казанский государственный казенный пороховой завод планирует создать индустриальный парк. Площадка комплекса превысит 81 га земель предназначения. Парк позволит создать порядка 300 новых рабочих мест на первом этапе. Строительство завершат в 2024 году.
- Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в ходе драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, отсудил у нападавших 200 тысяч рублей, по 50 тыс. рублей с каждого из четырех человек. При этом истец изначально запрашивал компенсацию вреда здоровья в размере 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч с четырех обвиняемых.
- Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года сегодня впервые с октября 2018 года достигла $76,02 за баррель. По состоянию на 17.31 (по мск) на лондонской бирже ICE она торговалась на отметке $76,02 за баррель.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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