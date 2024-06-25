По итогам I квартала 2024 года Татарстан вошел в топ-10 регионов по индексу экономического потенциала
По итогам первого квартала 2024 года Татарстан занял 7-е место среди регионов по индексу экономического потенциала. Первые три позиции рейтинга заняли Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, сообщает издание «Известия».
Рейтинг составлялся по следующим критериям: размер уплаченного НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.
Схожий рейтинг привлекательности регионов для инвесторов составил Евразийский центр инноваций. В этом списке Татарстан вошел топ-5. Также республика стала второй в национальном рейтинге по инвестиционному климату в регионах России.
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