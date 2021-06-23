С начала года на дорогах Татарстана погибли 8 детей

С января по май этого года дети и подростки стали участниками почти 170 ДТП, произошедших на автодорогах Татарстана. В результате 172 ребенка получили травмы различной степени тяжести и 8 детей погибли. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

В сравнении с показателями прошлого года, отметил он, произошел рост числа аварий с участием детей: количество ДТП увеличилось на 45, раненных в результате аварий — на 35 человек, а число погибших детей выросло вдвое. При этом каждое восьмое ДТП в республике, подчеркнул спикер, происходит с участием детей.

Согласно статистике в более чем половине дорожных происшествий — в 70 случаях — страдают дети-пассажиры: 72 получили ранения и травмы, 8 погибли. Основой причиной роста количества таких ДТП является перевозка детей в автомобиле без детских кресел, отметил Дамир Бикмухаметов.