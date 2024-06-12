Церемония открытия Игр стран БРИКС: прямая трансляция
В Казани начинается торжественная церемония открытия Международных соревнований — спортивных Игр стран БРИКС. На открытие приехали почетные гости со всей страны, а также делегации 80 стран-участниц. Турниры будут проходить в Казани в ближайшие дни до 23 июня на 17 спортивных объектах города. Спортивные игры проводятся в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Татарстана. Смотрите церемонию открытия мультиспортивного международного турнира в прямом эфире «Реального времени».
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