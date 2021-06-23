Названы сроки проведения переписи населения

Проведение всероссийской переписи населения в России назначено на 1—31 октября. Соответствующее постановление правительства уже подписано, сообщается на сайте переписи.

Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года.

Такие сроки ранее уже были озвучены Росстатом. Подчеркивалось, что перенос проведения переписи никак не повлияет на нее, поскольку все процессы уже наладили.

В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись населения, поскольку по времени проведения она совпадает с избирательной кампанией в Госдуму. Глава государства одобрил эту идею.

Перепись неоднократно переносили: изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на апрель 2021 года, а потом на сентябрь 2021 года.

Маргарита Головатенко