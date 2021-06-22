Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

В среду, 23 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.



Днем и вечером 23 июня местами по республике ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные усиления западного ветра, порывы могут достигать до 15—20 м/с.

Напомним, сегодня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об аномально жаркой погоде — в республике наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Татарстане сохранится по 27 июня. На этой неделе максимальная температура воздуха может достичь +36 градусов.

Начальник управления по гидрометеорологии РТ Сергей Захаров на заседании КЧС в связи с этим предложил ввести в республике режим чрезвычайной ситуации. Окончательное решение по этому вопросу власти примут 30 июня, заверил Минниханов.

Татьяна Демина