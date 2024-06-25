День в истории 25 июня: война в Корее, первая Конституция Татарстана и праздник моряков
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 июня 2024 года
Сегодня отмечают День моряка и День дружбы и единения славян. Четыре года назад в России началась процедура голосования по поправкам в Конституцию, 31 год назад в Казани был открыт музей композитора Салиха Сайдашева, 74 года назад в Корее началась война — северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг Кабинета министров Татарстана на тему: «Об особенностях приемной кампании в вузы Республики Татарстан в 2024 году».
- XXXVI конференция татарстанского регионального отделения «Единой России».
Кто родился: Джордж Оруэлл и Арсений Тарковский
- 1852 — испанский архитектор Антонио Гауди (скончался 10 июня 1926 года). В общей сложности за свою жизнь архитектор создал более 20 архитектурных шедевров. Многие из них включены в перечень «Всемирного наследия ЮНЕСКО». Это и Саграда Фамилиа — Собор Святого семейства в Барселоне, и винные погреба Гуэля, и Парк Гуэля, и Дом Бальо, и Дом Мила.
- 1903 — английский писатель Джордж Оруэлл (скончался 21 января 1950 года). Известен как автор антиутопий: сказки «Скотный двор» и роман «1984». Последний стал одной из самых знаменитых антиутопий XX века о вероятном развитии мирового сообщества в тоталитарном направлении.
- 1907 — советский поэт, отец кинорежиссера Андрея Тарковского Арсений Тарковский (скончался 27 мая 1989 года). Тарковский успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, куда напросился сам, не терпя «эвакуационного удушья». «Своими поэмами, стихами, рифмованными шапками, сатирой и юмором, печатаемым регулярно в газете, тов. Тарковский прививал бойцам любовь к Родине и ненависть к врагу», — гласит лист о его награждении орденом Красной Звезды. Посмертно его наградили Государственной премией СССР за сборник «От юности до старости».
- 1937 — советский и российский актер Альберт Филозов (скончался 11 апреля 2016 года). Он снялся более чем в 100 картинах разных жанров и направлений — «Вам и не снилось», «Жизнь Бетховена», «Дикая охота короля Стаха», «Тегеран-43», «Николо Паганини», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Рыжий, честный, влюбленный», «Сыщик петербургской полиции», «Ночные забавы», «Карьера Артура Уи. Новая версия» и др.
- 1938 — советский и российский поэт Игорь Шкляревский (скончался 7 сентября 2021 года).Он не только издавал поэтические сборник, но и выполнил перевод «Слова о полку Игореве», высоко оцененный крупнейшим специалистом по древнерусской литературе Дмитрием Лихачевым.
- 1961 — российский кинорежиссер, основатель компании Bazelevs Тимур Бекмамбетов. Первой картиной, которая принесла Бекмамбетову известность, стал «Ночной дозор». В 2006 году вышло продолжение саги — фильм «Дневной дозор», который установил новый рекорд российских кассовых сборов, собрав в первые 14 дней свыше 26 миллионов долларов. В 2005 году он был приглашен в Голливуд, занят в ряде проектов группы кинокомпаний Fox. Женат на Наталии Фишман, экс-помощнике главы Татарстана.
Кто скончался: Евгений Моргунов и Майкл Джексон
- 1822 — немецкий писатель Эрнст Гофман (родился 24 января 1776 года). В числе самых зачимых его произведений — «Дон Жуан», «Золотой горшок», «Щелкунчик и Мышиный король», «Эликсир дьявола», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер».
- 1997 — французский океанограф и путешественник Жак-Ив Кусто (родился 11 июня 1910 года).
- 1999 — советский актер Евгений Моргунов (родился 27 апреля 1927 года). Артиста прославила роль Бывалого в комедии «Пес Барбос и необычайный кросс». Гайдай поставил его в один ряд с ведущими актерами комедийного жанра. Тройка Никулин — Вицин — Моргунов приобрела огромную популярность после выхода фильмов «Операция «Ы» и Другие приключения Шурик» и «Кавказская пленница».
- 2009 — американский певец Майкл Джексон (родился 29 августа 1958 года). Слухи о кончине кумира миллионов стали настоящей сенсацией, из-за чего в поисковых системах и соцсетях случился скачок трафика. Причиной смерти музыканта стала передозировка сильным анестетиком Propofol. Врача, по вине которого это случилось, суд отправил в тюрьму и лишил лицензии на медицинскую деятельность. Даже после смерти Джексон продолжает радовать фанатов своим творчеством — периодически издаются его музыкальные альбомы. Так, в 2014 году его посмертный альбом Xscape возглавил мировые хит-парады.
- 2023 — один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России Виктор Шейнис (родился 16 февраля 1931 года). В декабре 1993 года Шейнис был избран депутатом Государственной думы по федеральному списку избирательного объединения «Блок Явлинский — Болдырев — Лукин», одним из основателей которого был. Вошел в состав фракции «Яблоко», член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В декабре 1995 года был избран депутатом Госдумы по федеральному списку избирательного объединения «Яблоко».
Праздники: День моряка и День единения славян
- День моряка. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Тогда государства-члены Международной морской организации на конференции в Маниле соответствующую резолюцию. В ней указали, что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Этим они и обосновали необходимость специально для тех, кто связал свою жизнь с морской профессией (в большей степени праздник касается моряков торгового флота).
- День дружбы и единения славян. Этот праздник был учрежден в 90-х годах прошлого века, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.
- День работника статистики в России. Свою историю органы статистики в стране ведут с 1811 года, когда Манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции. В его структуре в свою очередь появилось Статистическое отделение.
События в истории: вступление СССР в ФИФА, Конституция ТАССР, открытие музея Салиха Сайдашева
- 1794 — Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. Поводом для этого стали активные революционные действия на территории Франции и казнь Людовика XVI. После запрета русская аристократия осталась без многих продуктов и вещей. Под ограничения попали: вина, шампанское, башмаки, туфли, часы карманные, серьги, перстни, шляпки, конфеты, кружева, куклы, шелковые товары и даже зеркала.
- 1813 — Санкт-Петербург и вся Российская империя попрощались со скончавшимся великим русским полководцем Михаилом Кутузовым. Останки фельдмаршала захоронили в Казанском соборе в склепе у западной стены северного придела. Место выбрали не случайно — в годы Отечественной войны туда доставляли трофеи русской армии, возглавляемой Кутузовым. «Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813 в городе Бунцлау», — гласит надпись на мраморной доске на решетке вокруг гранитной плиты над склепом полководца.
- 1857 — вышло первое издание книги Шарля Бодлера «Цветы зла». Спустя месяц поэта обвинили в имморализме и привлекли к судебному разбирательству. Генеральный прокурор Франции обвинил «Цветы зла» в том, что они бросают вызов законам, защищающим религию и нравственность. Стихотворения «Отречение Святого Петра», «Авель и Каин», «Литании Сатане», «Вино убийцы...» были названы сплошным богохульством. Осужденные произведения были запрещены к продаже и публикации на территории Франции до 31 мая 1949 года.
- 1876 — американский рыбак Альфред Енсен отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику. Таким образом он хотел ознаменовать 100-летнюю годовщину провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. 10 августа Енсен прибыл в уэльский порт Аберкасл, переплыв в одиночку Атлантику за 46 дней. Позже он купил большую рыбацкую шхуну и в течение многих лет занимался рыболовством на прибрежных отмелях Ньюфаундленда.
- 1920 — этот день считается отправной точкой развития Татарстана как республики — в этот день была официально провозглашена Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика (декрет о ее образовании был принят 27 мая). Передача власти прошла в Красноармейском дворце: «С сего часа власть принадлежит Ревкому Татреспублики!», — заявил с трибуны председатель Казанского губисполкома Иосиф Ходоровский. 25 июня объявили выходным днем: общественность встретила провозглашение республики субботником, парадом воинов Казанского гарнизона на Театральной площади и банкетом. В этот же день в Казани заложили первый камень татарского национального театра и памятник Муллануру Вахитову.
- 1925 — на второй сессии Центрального Исполнительного Комитета республики был принят проект ее первой Конституции. Документ включал в себя пять разделов и закреплял существующий на тот момент территориальный состав Татарии — 12 кантонов. ТАССР провозглашалась автономным социалистическим государством рабочих и крестьян, входившим на началах федерации в состав РСФСР. В 1926 году проект Конституции одобрил Совет ТАССР, но ВЦИК и Съезд Советов РСФСР не утвердили его.
- 1937 — на Чрезвычайном XI съезде Советов Татарской автономии был утвержден новый вариант Конституции республики. Согласно ему, порядок слов в названии республики менялся на Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, она провозглашалась социалистическим государством рабочих и крестьян. Власть в ней принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся, представляющих политическую основу республики. Конституция была обширнее, чем первый ее проект, она состояла из 11 глав и 114 статей. На тот момент в составе республики значилось 60 районов и два города республиканского подчинения — Казань и Зеленодольск.
- 1946 — СССР вступил в ФИФА.
- 1950 — в Корее началась война — северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Продвижение северокорейской армии было весьма успешным — в течение двух месяцев была захвачена почти вся Южная Корея со столицей Сеулом. Однако 16 сентября на западном берегу Корейского полуострова высадились американские войска. Они быстро освободили территорию Южной Кореи и перешли границу КНДР. Война продолжалась три года. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- 1960 году — в Казани открылся Центральный стадион, где уже в августе местная футбольная команда «Искра» (ныне «Рубин») провела дебютный матч, обыграв «Металлург» из Каменска-Уральского. Там же в 2013 году провели соревнования по легкой атлетике в рамках 27-й Всемирной летней универсиады.
- 1993 — открылся в Казани музей композитора Салиха Сайдашева, одного из создателей татарской профессиональной музыки. Именно он поставил первые татарские оперы: «Сания», «Эшче», «Дала». Дал первые симфонические концерты татарской музыки, написал легендарный «Марш Советской Армии». Музей занимает двухэтажное здание на улице Горького, рядом со зданием театра имени Тинчурина, в одной из квартир которого когда-то жил Сайдашев.
- 2016 — в Казани прошло открытие музея А.М. Горького после реконструкции. Работы длились 4 года. Обновленная экспозиция на первом этаже музея рассказывает о судьбе писателя Максима Горького, на втором — о великом русском басе Федоре Шаляпине. В экспозиции собраны порядка 5 тысяч экспонатов. В доме был усилен фундамент, укреплены и заменены перекрытия, смонтировано видеонаблюдение и проведены другие работы.
- 2020 — в России началась процедура голосования по поправкам в Конституцию. 3 июля ЦИК РФ утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции. Обработка 100% протоколов показала, что за принятие поправок высказались 77,92% проголосовавших. Поправки, помимо прочего, позволили Владимиру Путину баллотироваться на новый президентский срок — в 2024 году.
- 2022 — глава Чечни Ахмат Кадыров сообщил об освобождении 800 мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке.
- 2023 — подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Воронежской, затем Липецкой областей. Ранее наемники прошли эти территории, направляясь к Москве. Тогда же основатель компании Евгений Пригожин выступил с заявлением, которые в ЦОС ФСБ назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В службе заявили, что заявления и действия Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». 24-го же президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря». А 27 июня следствие по делу о вооруженном мятеже было прекращено в связи с прекращением преступных действий.
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