Правительство упростило порядок получения субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Ринат Назметдинов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ. Об этом сообщает сайт правительства России.



Теперь гражданам достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом граждане при желании могут обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Размер этой доли устанавливается каждым регионом самостоятельно.

Напомним, в настоящий момент общая задолженность населения Татарстана за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет 9,971 миллиарда рублей.