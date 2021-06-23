Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло почти на 30%.
По словам Голиковой, этому способствует, в частности, несоблюдение россиянами ограничительных мер. Она обратила внимание, что заболеваемость коронавирусом первой начала расти в 27 регионах , где сняли запрет на проведение массовых мероприятий.
Смертность от коронавируса за последние семь дней в стране выросла на 21,3%, пишет ТАСС.
За последние сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса, выздоровели 12 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 368 513 человек, а выздоровевших — до 4 902 110 человек.
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