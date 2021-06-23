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Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России

15:16, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в России — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло почти на 30%.

По словам Голиковой, этому способствует, в частности, несоблюдение россиянами ограничительных мер. Она обратила внимание, что заболеваемость коронавирусом первой начала расти в 27 регионах , где сняли запрет на проведение массовых мероприятий.

Смертность от коронавируса за последние семь дней в стране выросла на 21,3%, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса, выздоровели 12 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 368 513 человек, а выздоровевших — до 4 902 110 человек.

Самые актуальные новости о пандемии на утро 23 июня в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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