Совфед одобрил первый в истории России закон об ограничении выбросов парниковых газов

Совет Федерации одобрил первый в истории России закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ разработали по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках российских обязательств по Парижскому соглашению по климату.

Законом устанавливается «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов». Россия должна достичь углеродной нейтральности — объем выбрасываемых в воздух вредных веществ не должен превышать их количество, поглощаемое лесами и океаном.

Предприятия, деятельность которых создает много парниковых газов, будут обязаны отчитываться властям о производимых выбросах, сообщается на сайте Совфеда. Бизнесмены смогут реализовывать климатические проекты для сокращения или усиленного поглощения парниковых выбросов, создавая тем самым «углеродные единицы», которые смогут потом продавать.



Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что в России накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе.

Татьяна Демина