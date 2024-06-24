Роспотребнадзор Татарстана обнаружил в салате «Лобио» ботулотоксин типа А

Фото: пресс-служба исполкома Казани

Первые результаты лабораторных исследований салата «Лобио», из-за которого в Казани отравились 20 человек, подготовил Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана, сообщает пресс-служба организации.



Всего для анализа на ботулизм поступили пробы от 20 отравившихся и 71 проба самого салата из домашних очагов пострадавших, а также изъятые порции со складов службы доставки. По результатам исследований от пяти пострадавших лиц выявлен ботулотоксин типа А. Пробы десяти пациентов были направлены в референс-центр по мониторингу за ботулизмом Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии, по пяти пробам исследования продолжаются.

В одной пробе салата с красной фасолью, отобранной в домашнем очаге одного из пострадавших, был обнаружен ботулотоксин типа А. В референс-центр направлены 60 проб салата, изъятого со складов. Результаты пока в работе.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.