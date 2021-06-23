Совфед одобрил закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия
Совет Федерации одобрил закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 до 21 года. Пакет поправок внес Госсовет Татарстана.
Инициатива была направлена в Госдуму еще в 2018 году после трагедии в Керчи. После трагических событий в казанской гимназии №175 депутаты Татарстана снова вернулись к вопросу об ужесточении оборота оружия в республике.ОбществоВласть Татарстан
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