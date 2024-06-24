Три дня под рев моторов: Казань приняла суперэтап Российской серии кольцевых гонок
В минувшие выходные автодром «Казань Ринг Каньон» превратился в центр российского мира автоспорта
Почти сто пилотов, шесть классов авто и, как вишенка на торте — после двухдневного сражения за право называться лучшим на этапе, трехчасовой марафон Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс. Такого праздника скорости татарстанская земля еще не принимала. О том, как проходил 4-й этап Российской серии кольцевых гонок — в материале «Реального времени».
Задолго до
Сезон-2024 в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) стартовал еще в апреле — на автодроме «Крепость Грозная», что в Чеченской Республике. Затем в начале мая было «Смоленское кольцо», на границе весны и лета — «Нижегородское кольцо», и вот, под занавес июня, четвертый этап серии стартовал в Казани.
Понятно, что пилоты вместе с группами технической поддержки прибыли на татарстанскую землю задолго до стартов. Прощупать не самую простую площадку в стране, с уникальными перепадами высот, полезно даже тем, кто здесь уже бывал не раз. Что уж говорить про новичков. А они тоже были.
Болельщики на трибунах собрались в пятницу уже с утра. Ровно в 10.00 автодром открылся для зрителей, а в 10.40 в сражение первыми вступили спортпрототипы.
Накал страстей
Многие помнят жесткий старт в международном зачете SMT GT4 Russia 2023 года. Тогда два «Мерседеса» и «Тойота» не смогли поделить стартовую прямую. В этом году настолько жестких контактов не случилось, но переживаний и на трассе, и на трибунах хватало. Были и вылеты на полосу безопасности, и обидные поломки, и потеря обвеса.
— Если говорить откровенно, то самая лучшая картинка гонки — это, конечно, по телевизору. Замечательные комментаторы, съемка, «Матч ТВ» безумно красиво все это делает, но… не хватает самого главного: вот этого запаха резины и бензина. И атмосферы. Потому я здесь. Будем смотреть вживую. Поднимемся на площадку на крыше, — поделился в интервью «Реальному времени» президент клуба «ТАИФМОТОРСПОРТ», мастер спорта международного класса Тимур Шигабутдинов.
Понятно, что болеть в первую очередь собирался за своих одноклубников — пилотов Дмитрия Брагина (шестикратный чемпион России) и Михаила Симонова.
Симонов в свои 22 года имеет за плечами 15 лет участия в гонках. В 2017-м брал серебро на чемпионате России по картингу, три года подряд — с 2018 по 2020-й включительно — удерживал в руках Кубок России по ледовым гонкам. В 2021-м пришлось довольствоваться бронзой турнира. В 2019-м не оставил шансов соперникам на чемпионате Эстонии по ралли-кроссу. В его активе также серебро чемпионата России по ралли-кроссу с 2018 по 2021 год включительно, а в 2022-м он становился лучшим на чемпионате России по ледовым гонкам.
В класс SMP TCR Russia клуба «ТАИФМОТОРСПОРТ» влился пилотом лишь в этом году, но уже обрел немало фанатов. Во время перерыва в заездах, когда для зрителей устроили прогулку по пит-лейну, просто не было отбоя от желающих получить у него автограф.
— Сколько раздаю автографов? Не считал. Но в пачке примерно 200 фото. К концу автограф-сессии не остается ни одного, — с улыбкой признался пилот.
«К Михаилу присматривались давно»
— Мы давно присматривались к Михаилу. В начале этого сезона приняли совместное с ним решение, чтобы он выступал за нас — в нашей команде. Молодой, озорной, грамотный, амбициозный, безусловно. Нет ни страха, ни ступоров, а есть огромное желание показать результат. Плюс очень холодный ум. Хоть и молодой, но аккуратный, расчетливый. Здесь сказывается, конечно, и напутствие, и воспитание от товарища Брагина (улыбается). Все это в совокупности дает нам хорошую уверенность, что по итогам сезона будет и хороший результат. Плюс это обновление команды. С одной стороны, мы даем возможность расти нашей молодежи, с другой — молодежь привносит в команду результаты и победные места, — рассказал об обновлении состава команды Тимур Шигабутдинов.
Сами пилоты до старта общаться с журналистами не стали — не лучшая примета. Сослался на занятость и директор команды Фарит Валеев.
Второй старт в классе SMP TCR Russia получился несколько агрессивным. На первом же повороте — несколько касаний. Досталось авто под №4 Дмитрия Брагина. К пятому кругу уже немало машин имели несколько потрепанный вид: у одних на ветру трепетало крыло, у других недоставало куска бампера, третьи подслеповато щурились поврежденными фонарями. Но боевого настроя это не уменьшало. Активная борьба шла до финального взмаха флажка.
— Гонка непростая была. Везде по треку битый пластик, осколки фар. Напряженно проходила борьба, — признал после финиша Павел Кальманович. В минувшем году он выступал за «ТАИФМОТОРСПОРТ». В этом представляет казанскую команду Innostage — AG Team.
Шаг за шагом
На этот раз представители «ТАИФМОТОРСПОРТа» на пьедестал почета на родной земле не поднимались. Но это лишь четвертый этап из восьми. Впереди еще немало стартов и финишей. Возможность полить друзей-соперников шампанским представится, и не раз.
Что касается промежуточных результатов, то по итогам четырех этапов в классе SMP TCR Russia со 170 баллами в активе уверенно лидирует Михаил Симонов («ТАИФМОТОРСПОРТ»), на 11 баллов опережая ближайшего соперника — Владимира Атоева из Москвы. У Дмитрия Брагина пока 113 баллов и пятое место в таблице личного зачета. В командном зачете «ТАИФМОТОРСПОРТ» с 283 баллами пока на второй позиции, с отрывом в 75 баллов от команды, занимающей третью позицию, и лишь на 18 баллов не дотягиваясь до лидерской позиции.
— Не совсем тот результат, на который рассчитывали. На это указал и наш руководитель — Тимур Альбертович. Будем работать над ошибками. Время на подготовку есть. И у пилотов, и у механиков. Им работы тоже предстоит немало — заезды дались непросто. Но при поддержке наших давних партнеров — АО «ТАИФ-НК» — клуб готов к любым неожиданностям. Запас запчастей и расходников подготовлен. Готовимся к стартам пятого этапа на автодроме ADM Raceway, что в подмосковном Раменском, — поделился планами на обозримое будущее директор команды Фарит Валеев.
Ну а на татарстанской земле завершением праздника автоспорта стал трехчасовой марафон на выносливость Кубка России.
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