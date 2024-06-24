Три дня под рев моторов: Казань приняла суперэтап Российской серии кольцевых гонок

В минувшие выходные автодром «Казань Ринг Каньон» превратился в центр российского мира автоспорта

Фото: Динар Фатыхов

Почти сто пилотов, шесть классов авто и, как вишенка на торте — после двухдневного сражения за право называться лучшим на этапе, трехчасовой марафон Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс. Такого праздника скорости татарстанская земля еще не принимала. О том, как проходил 4-й этап Российской серии кольцевых гонок — в материале «Реального времени».

Задолго до

Сезон-2024 в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) стартовал еще в апреле — на автодроме «Крепость Грозная», что в Чеченской Республике. Затем в начале мая было «Смоленское кольцо», на границе весны и лета — «Нижегородское кольцо», и вот, под занавес июня, четвертый этап серии стартовал в Казани.

С утра пятницы на трибунах обзорной площадки практически не осталось свободных мест. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понятно, что пилоты вместе с группами технической поддержки прибыли на татарстанскую землю задолго до стартов. Прощупать не самую простую площадку в стране, с уникальными перепадами высот, полезно даже тем, кто здесь уже бывал не раз. Что уж говорить про новичков. А они тоже были.

Казанская трасса — далеко не самая простая в стране. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Болельщики на трибунах собрались в пятницу уже с утра. Ровно в 10.00 автодром открылся для зрителей, а в 10.40 в сражение первыми вступили спортпрототипы.

Накал страстей

Многие помнят жесткий старт в международном зачете SMT GT4 Russia 2023 года. Тогда два «Мерседеса» и «Тойота» не смогли поделить стартовую прямую. В этом году настолько жестких контактов не случилось, но переживаний и на трассе, и на трибунах хватало. Были и вылеты на полосу безопасности, и обидные поломки, и потеря обвеса.

И в этом году были и досадные вылеты с трассы, и жесткие касания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если говорить откровенно, то самая лучшая картинка гонки — это, конечно, по телевизору. Замечательные комментаторы, съемка, «Матч ТВ» безумно красиво все это делает, но… не хватает самого главного: вот этого запаха резины и бензина. И атмосферы. Потому я здесь. Будем смотреть вживую. Поднимемся на площадку на крыше, — поделился в интервью «Реальному времени» президент клуба «ТАИФМОТОРСПОРТ», мастер спорта международного класса Тимур Шигабутдинов.

Тимур Шигабутдинов: «При просмотре гонок по телевизору не хватает самого главного: вот этого запаха резины и бензина. И атмосферы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понятно, что болеть в первую очередь собирался за своих одноклубников — пилотов Дмитрия Брагина (шестикратный чемпион России) и Михаила Симонова.

Симонов в свои 22 года имеет за плечами 15 лет участия в гонках. В 2017-м брал серебро на чемпионате России по картингу, три года подряд — с 2018 по 2020-й включительно — удерживал в руках Кубок России по ледовым гонкам. В 2021-м пришлось довольствоваться бронзой турнира. В 2019-м не оставил шансов соперникам на чемпионате Эстонии по ралли-кроссу. В его активе также серебро чемпионата России по ралли-кроссу с 2018 по 2021 год включительно, а в 2022-м он становился лучшим на чемпионате России по ледовым гонкам.

В этом сезоне новым пилотом команды стал Михаил Симонов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В класс SMP TCR Russia клуба «ТАИФМОТОРСПОРТ» влился пилотом лишь в этом году, но уже обрел немало фанатов. Во время перерыва в заездах, когда для зрителей устроили прогулку по пит-лейну, просто не было отбоя от желающих получить у него автограф.

Михаил Симонов: «За автограф-сессию разлетается по 200 карточек». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сколько раздаю автографов? Не считал. Но в пачке примерно 200 фото. К концу автограф-сессии не остается ни одного, — с улыбкой признался пилот.

«К Михаилу присматривались давно»

— Мы давно присматривались к Михаилу. В начале этого сезона приняли совместное с ним решение, чтобы он выступал за нас — в нашей команде. Молодой, озорной, грамотный, амбициозный, безусловно. Нет ни страха, ни ступоров, а есть огромное желание показать результат. Плюс очень холодный ум. Хоть и молодой, но аккуратный, расчетливый. Здесь сказывается, конечно, и напутствие, и воспитание от товарища Брагина (улыбается). Все это в совокупности дает нам хорошую уверенность, что по итогам сезона будет и хороший результат. Плюс это обновление команды. С одной стороны, мы даем возможность расти нашей молодежи, с другой — молодежь привносит в команду результаты и победные места, — рассказал об обновлении состава команды Тимур Шигабутдинов.

Тимур Шигабутдинов: «К Михаилу в клубе присматривались уже давно». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сами пилоты до старта общаться с журналистами не стали — не лучшая примета. Сослался на занятость и директор команды Фарит Валеев.

Второй старт в классе SMP TCR Russia получился несколько агрессивным. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй старт в классе SMP TCR Russia получился несколько агрессивным. На первом же повороте — несколько касаний. Досталось авто под №4 Дмитрия Брагина. К пятому кругу уже немало машин имели несколько потрепанный вид: у одних на ветру трепетало крыло, у других недоставало куска бампера, третьи подслеповато щурились поврежденными фонарями. Но боевого настроя это не уменьшало. Активная борьба шла до финального взмаха флажка.

Борьба не затихала до финишного флажка. Авто серьезно досталось: у №12 соперники «откусили» часть заднего обвеса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Гонка непростая была. Везде по треку битый пластик, осколки фар. Напряженно проходила борьба, — признал после финиша Павел Кальманович. В минувшем году он выступал за «ТАИФМОТОРСПОРТ». В этом представляет казанскую команду Innostage — AG Team.

Шаг за шагом

На этот раз представители «ТАИФМОТОРСПОРТа» на пьедестал почета на родной земле не поднимались. Но это лишь четвертый этап из восьми. Впереди еще немало стартов и финишей. Возможность полить друзей-соперников шампанским представится, и не раз.

Фарит Валеев: «Не совсем тот результат… Будем работать над ошибками». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается промежуточных результатов, то по итогам четырех этапов в классе SMP TCR Russia со 170 баллами в активе уверенно лидирует Михаил Симонов («ТАИФМОТОРСПОРТ»), на 11 баллов опережая ближайшего соперника — Владимира Атоева из Москвы. У Дмитрия Брагина пока 113 баллов и пятое место в таблице личного зачета. В командном зачете «ТАИФМОТОРСПОРТ» с 283 баллами пока на второй позиции, с отрывом в 75 баллов от команды, занимающей третью позицию, и лишь на 18 баллов не дотягиваясь до лидерской позиции.

Уже в середине июля старт следующего этапа. На этот раз в подмосковном Раменском. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Не совсем тот результат, на который рассчитывали. На это указал и наш руководитель — Тимур Альбертович. Будем работать над ошибками. Время на подготовку есть. И у пилотов, и у механиков. Им работы тоже предстоит немало — заезды дались непросто. Но при поддержке наших давних партнеров — АО «ТАИФ-НК» — клуб готов к любым неожиданностям. Запас запчастей и расходников подготовлен. Готовимся к стартам пятого этапа на автодроме ADM Raceway, что в подмосковном Раменском, — поделился планами на обозримое будущее директор команды Фарит Валеев.

Ну а на татарстанской земле завершением праздника автоспорта стал трехчасовой марафон на выносливость Кубка России.