Прокуратура выявила нарушения в частной школе Казани

Фото: Максим Платонов

В ходе проверки исполнения требований законодательства об образовании и лицензировании образовательной деятельности прокуратура Вахитовского района города Казани обнаружила, что одна из частных школ в центре города фактически предоставляла образовательные услуги без лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.



По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения) в отношении директора организации. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Напомним, вместо плановых проверок в образовательных учреждениях будут проводиться профилактические визиты. Они не предполагают наложения штрафов на учебные заведения, а направлены на выявление и устранение нарушений.