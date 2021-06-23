В Кремле сообщили, что введение в России нового локдауна из-за COVID-19 сейчас не обсуждается

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На сегодняшний день российские власти не обсуждают вопрос введения в стране нового локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заявил, что у московского Кремля нет данных о намерениях властей какого-либо из регионов России ввести полный локдаун, пишет ТАСС.

За последние сутки в стране выявили 17 594 новых случая коронавируса, выздоровели 12 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 368 513 человек, а выздоровевших — до 4 902 110 человек.



Татьяна Демина