Маршрут построен: зачем Рустам Минниханов едет в Китай

Делегация Татарстана отправилась в Поднебесную, дождавшись приглашения по итогам визита Владимира Путина в Харбин

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Товарооборот в $3 млрд — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении», — прогнозирует председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Сегодня утром Рустам Минниханов прилетел в Китай с обширной деловой повесткой. На кону — расширение кооперации в проектах по созданию электромобилей, водородной техники, увеличение поставок автокомпонентов и станков. Омрачает лишь удар по логистике: из-за майской атаки дронов ОЭЗ «Алабуга» «заморозила» запуск грузовых поездов в КНР и обратно до лучших времен, говорят участники рынка.

Вызвали в Китай после переговоров Путина в Харбине

Интерес Китая к Татарстану давно перестал быть секретом Полишинеля, рассказывают эксперты. Преференции и налоговые льготы сначала привлекли корпорацию Haier, а затем ее «младшего брата» — производителя мелкой бытовой техники Midea, но дальнейшая экспансия китайского бизнеса в республику как будто застопорилась в условиях геополитической напряженности. Хотя китайцы не оставляли совместных проектов, прямой сигнал к укреплению обоюдного партнерства прозвучал на высшем уровне в мае этого года.

— Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории, но и готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, — заявил президент страны Владимир Путин в Харбине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

В рамках III Российско-Китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству регионы презентовали свои проекты. Так, Татарстан демонстрировал электромобиль «Атом», чье серийное производство хотят начать в 2025 году вместе с китайскими инвесторами, а также ОЭЗ «Алабуга» с самостоятельным логистическим хабом.

— Планы по созданию новых взаимовыгодных партнерств китайским коллегам представят Москва, Татарстан, Башкортостан, Тульская, Нижегородская, Амурская области, Хабаровский край, — призывал Путин обратить на них внимание.

Электромобиль, водород и «Алабуга»

Делегация Татарстана отправилась в Китай как раз через месяц после окончания государственного визита Путина. Вместе с раисом РТ Рустамом Миннихановым в Поднебесную выехали вице-премьер РТ — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и глава АИР Талия Минуллина. До этого руководство республики посещало провинции КНР в составе делегации премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По всей видимости, каждый шаг регионов в расширении сотрудничества с КНР координируется из Москвы.

— Вызов Татарстана означает, что КНР готова к перезагрузке отношений с регионами, есть немало проектов с конкретными решениями, — отметил собеседник «Реального времени» из официальных кругов.

Присутствие в составе делегации вице-премьера РТ Олега Коробченко, по его словам, указывает на то, что фокус будет сделан на машиностроение. Во-первых, продолжаются поиски инвестора для производства электромобиля «Атом». Во-вторых, китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD должна поставить оборудование для будущего завода по сжиганию отходов по контракту с ГК «Ростех». В-третьих, корпорация Haier расширяет мощности и должна построить 12 заводов к 2025 году. По словам экспертов, едут не на чайные церемонии, а с конкретными задачами.

— Работа продолжалась, хотя мы и наши партнеры из Китая друг к другу не ездили. Все проекты, которые были, реализуются. Большой проект реализует компания Haier. Все это работало, но не так интенсивно, как хотелось бы. Сегодня такая возможность есть, мы уже ряд встреч провели. Наши братья-китайцы тоже по нас соскучились, — рассказывал журналистам о сотрудничестве с КНР Рустам Минниханов в прошлом году.

Китай готов брать нефтепродукты и химию

Китайский бизнес также ждет результатов от предстоящих визитов татарстанских партнеров в Поднебесную.

— Говоря о развитии торговых отношений с регионами, можно сказать, что Татарстан занимает лидирующие позиции. Республика показывает очень высокие темпы роста товарооборота: на китайском рынке хорошо известна химическая продукция и нефтепродукты, — рассказал «Реальному времени» председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его словам, большая перспектива для экспорта есть у сельхозпродукции.

«Татарстан показывает очень высокие темпы роста товарооборота: на китайском рынке хорошо известна его продукция», — рассказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Китай импортирует в Татарстан автомобили, запчасти, оборудование. «$3 млрд — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении. Тенденция к росту товарооборота имеет долгосрочный характер», — полагает он. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот с КНР составил $3 млрд, что вдвое больше, чем годом ранее, говорил на круглом столе «Цзилинь-Татарстан» раис республики.

Китайский бизнес считает республику привлекательным российским регионом для инвестиций. «Haier, Midea и другие крупные бренды успешно работают в Татарстане, увеличивают инвестиции и локализацию. Сегодня в Татарстане созданы лучшие условия для китайского бизнеса, для китайского инвестора, есть поддержка на уровне руководства республики, есть кадры и готовность к совместной работе», — добавил Чжоу Лицюнь.

Контейнерный поезд из «Алабуги» в КНР остановлен

Впрочем, китайских инвесторов привлекают больше не налоговые льготы, а логистические маршруты, утверждают российские эксперты. И тут все не так безоблачно, как прежде. Из-за майской атаки дронов ОЭЗ «Алабуга» «заморозила» запуск контейнерного поезда в КНР, который должен был отправиться с логистического комплекса Дэн Сяопина в июне 2024 года. Участники рынка утверждают, что перенос был произведен в целях безопасности, так как подрыв нефтехимических грузов может вызвать катастрофу.

«Перенос сроков отправки контейнерного поезда согласован с руководством республики», — утверждают они. Планировалось отправлять в сутки восемь поездов: в КНР должны отгружать нефтехимическую продукцию СИБУРа, а обратно привозить автокомпоненты для КАМАЗа и прочие товары. В пресс-службе ОЭЗ «Алабуга» нашему изданию сообщили, что строительство логопарка готово на 50%, оставив утверждения экспертов без комментария.



«Очереди среди тех, кто хочет пройти без очереди»

— С началом СВО грузовые терминалы восточного железнодорожного полигона продолжают оставаться перегруженными. Уже сформировалась очередь среди тех, кто хочет пройти без очереди, — рассказал «Реальному времени» гендиректор информационного агентства TCW Кирилл Болтаев. — Угольщики и металлисты пытаются выбить себе приоритет, тогда как поставщиков нефти и нефтепродуктов исключили из первоочередных. За срочную отправку грузов идет борьба между компаниями крупного бизнеса. КАМАЗ и СИБУР хотели обезопасить себя от очередей и ехать отдельным поездом с логопарка Дэн Сяопина до Китая.

По его словам, терминалы забиты по причине того, что грузы со всей страны стекаются сначала в Москву, а потом распределяются по железнодорожным веткам, «а так быть не должно». В этом плане Татарстан мог бы разгрузить Москву. «Логистика сейчас в приоритете, и думаю, что грандиозный проект Дэн Сяопина будет во главе повестки», — рассуждает Болтаев. По его мнению, независимый хаб и возможность самостоятельного управления потоками будут генерировать заход новых резидентов.