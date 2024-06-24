В Татарстане более 120 детей обучились основам робототехники

Фото: Максим Платонов

В Татарстане педагоги мобильных и стационарных студий робототехники обучили более 120 детей за год, сообщила «Реальному времени» администрация Апастовского района.

По федеральному проекту «Современная школа» в школах района были созданы студии робототехники. За год дети освоили основы конструирования и программирования роботов. Они изучили базовые понятия и основы программирования, механики и инженерии, научились совместной работе и тому, как собирать роботов.

— В современном технологичном мире мы хотим, чтобы наши дети, обучающиеся в учебных заведениях, не отставали от времени, а всегда развивались. Мы также стремимся создать им подходящие условия для развития своих способностей. Мы верим, что они будут признаны на республиканском уровне, — отметил глава района Айрат Зиганшин.

Напомним, с нового учебного года в школах Казани произойдут изменения в учебной программе. Появятся два новых предмета: «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».

