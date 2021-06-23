Новости общества

13:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На водоеме под Казанью очевидцы сняли на фото трехметровую пенную гору — на место выехали экологи

12:02, 23.06.2021 2
На водоеме под Казанью очевидцы сняли на фото трехметровую пенную гору — на место выехали экологи
Фото: соцсети

В поселке Отары на водоеме обнаружили пенную гору высотой три-четыре метра. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— Смотреть страшно, — написал один из пользователей.

В комментариях пишут, что инцидент произошел на Монастырской протоке.

В пресс-службе Минэкологии «Реальному времени» сообщили, что заведено административное расследование. На место выехали экологи и взяли пробы. Результаты будут известны позже.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:17
    что-то много пены
    Ответить
  • Анонимно 12:53
    Достаточно одного флакона средства для мытья посуды.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также