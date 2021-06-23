На водоеме под Казанью очевидцы сняли на фото трехметровую пенную гору — на место выехали экологи
В поселке Отары на водоеме обнаружили пенную гору высотой три-четыре метра. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
— Смотреть страшно, — написал один из пользователей.
В комментариях пишут, что инцидент произошел на Монастырской протоке.
В пресс-службе Минэкологии «Реальному времени» сообщили, что заведено административное расследование. На место выехали экологи и взяли пробы. Результаты будут известны позже.ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии