Нефть Brent подорожала до $76 за баррель впервые с октября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 года сегодня достигла $76,02 за баррель. По состоянию на 17:31 (по мск) на лондонской бирже ICE она торговалась на отметке $76,02 за баррель.

В последний раз цена Brent превышала $76 за баррель в октябре 2018 года, пишет ТАСС.

Уже 17:37 (по мск) цена на Brent опустилась до $75,82 за баррель. Это на 1,52% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В понедельник, 22 июня, котировки Brent достигли уровня, превышающего $75 за баррель, впервые с апреля 2019 года.



Татьяна Демина