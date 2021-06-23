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В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате розлива кислоты

11:05, 23.06.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате розлива кислоты
Фото: realnoevremya.ru

После гибели рабочего на одном из предприятий в Альметьевском районе Татарстана возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шетицкий.

58-летний рабочий без защитного фартука перекачивал кислоту из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. Кислота попала ему на ногу, он не смог удержать в равновесии бочку. Ее содержимое вылилось на пол, и рабочий отравился химическими парами. Он скончался в больнице на следующий день.

Следствие считает, что это произошло из-за ненадлежащего контроля за техникой безопасности на предприятии. К тому же, на смене не было ответственного за безопасность на производстве.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

В мае в Татарстане возбудил уголовное дело после гибели 45-летнего рабочего в результате падения люльки автовышки во время строительства объекта в ОЭЗ «Алабуга», а также дело после гибели рабочего на пункте приема металлолома из-за разрыва газового баллона в Черемшанском районе.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
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