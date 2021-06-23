Из ДРКБ выписали всех детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию

Из ДРКБ Казани выписали последних пациентов, пострадавших при нападении на 175-ю гимназию. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ДРКБ Казани.

Врачи выписали последних двоих учеников, проходящие лечение в Казани. Еще четыре ребенка и трое взрослых продолжают лечение Москве.

Атака на казанскую гимназию произошла 11 мая.19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу и начал расстреливать учеников и персонал учреждения. Погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.



Ольга Плешкова