Верховный суд Башкирии вновь приговорил троих экс-полицейских за изнасилование коллеги к реальным срокам

Верховный суд Башкирии после повторного рассмотрения дела об изнасиловании девушки-дознавателя вынес обвинительный приговор троим экс-полицейским. Подсудимые признаны виновными по статьям 131 и 132 УК РФ, сообщает «Интерфакс».

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев колонии, экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев — 7 лет.



Напомним, в 2018 году сотрудница полиции обвинила трех коллег в изнасиловании. В декабре 2019-го Кировский суд Уфы признал всех троих виновными в преступлении и наказал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева семью годами колонии общего режима, на год меньше получил Павел Яромчук.

Однако в июне 2020-го Верховный суд Башкирии в ходе рассмотрения апелляционных жалоб защиты отменил приговор в отношении Матвеева и Галиева и полностью оправдал их, но согласился с виновностью Яромчука и снизил ему срок посадки с 6 до 4 лет.

В ходе кассационного рассмотрения по данному делу июньское решение Верховного суда РБ, включая оправдание, полностью отменено — декабрьский приговор 2019 года де-факто не вступил в силу.

В ноябре 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции решил, что Верховный суд РБ повторно рассмотрит апелляционные жалобы.



Татьяна Демина