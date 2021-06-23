Президент Татарстана провел ряд рабочих встреч в Турции

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Турции и уже провел ряд рабочих встреч. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента РТ

С руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции. Рустам Минниханов обсудил товарооборот. В прошлом году он превысил 360 млн долларов, однако есть спад из-за пандемии. Стороны надеются, что в этом году показатели восстановятся: инвестиции, которые турецкие бизнесмены вкладывают в производства в Татарстане, позволяют распространять продукцию не только на Татарстан и Россию, но и на рынок ЕврАзЭс.

Фото: пресс-служба президента РТ

С председателем правления холдинга Koç Омер Коче Минниханов обсудил работу с компанией «Татнефть», и ее взаимодействие с турецким «Тюпраш», входящим в крупнейший финансово — промышленный конгломерат Турции «Коч Холдинг». Глава республики сообщил, что компания рассматривает возможности работы компании за пределами Татарстана и предложил руководству «Коч Холдинг» создать рабочие группы по направлениям.

Фото: пресс-служба президента РТ

На встрече с губернатором провинции Стамбул Али Йерликой Минниханов обсудил вопросы продолжения взаимодействия Татарстана с расположенными в Стамбуле бизнес-ассоциациями и промышленными зонами. Поведение презентация промышленного и инвестиционного потенциала представителя турецкого бизнеса поможет Татарстану привлечь турецких инвесторов.

Фото: пресс-служба президента РТ

Также Татарстан видит актуальным развитие сотрудничества с Торговой палатой Стамбула, Промышленной палатой Стамбула, организация взаимных бизнес-миссий в республику и Стамбул.

На встрече с мэром Стамбула Экремом Имамоглу стороны обсудили действующее соглашение о сотрудничестве. На сегодня между Казанью и Стамбулом заключено уже 18 соглашений о побратимстве на муниципальном уровне. Также Казань и Стамбул связывает регулярное авиасообщение, восстановленное 22 июня.

Фото: пресс-служба президента РТ

Ольга Плешкова