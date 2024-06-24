«Безопасная школа» и автоматизированная система скорой помощи: Минниханов ознакомился с рядом инновационных проектов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В казанском многопрофильном лицее №11 прошло заседание Ассоциации содействия цифровому развитию. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы.



Перед началом заседания он ознакомился с рядом перспективных инновационных проектов. Проект «Безопасная школа» предполагает применение систем видеоаналитики и искусственного интеллекта для контроля безопасности учебных заведений. Если система фиксирует подозрительные действия, она передает сигнал на пульт охраны. Сейчас проект реализуется в пилотном режиме в лицее №11.

Затем Минниханову представили проект региональной автоматизированной системы скорой помощи и медицины катастроф. Проект призван повысить качество приема обращений и сократить время ожидания бригады пострадавшим и дальнейшей госпитализации. Все 44 учреждения скорой медицинской помощи республики (всего 256 бригад и 411 автомобилей) вошли в систему. Ежесуточно в системе обрабатывается от 3 тыс. до 5 тыс. вызовов.

За 2023 год обслужено свыше 1,3 млн вызовов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также раису рассказали об обновленной системе «Электронное образование». Платформа позволяет учителям более удобно и эффективно взаимодействовать с учениками в онлайн-формате, предоставляет широкий функционал для работы классных руководителей и дает возможность родителям ознакомиться с планом изучения предметов.



— Ассоциация играет большую роль в координации работы, в которой задействованы вузы, предприятия, органы власти и экспертное сообщество, — подчеркнул раис. Приветствуя участников заседания, Минниханов напомнил, что президентом страны поставлена задача по достижению технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики и социальной сферы.



— Задача руководства предприятий — обеспечить устойчивость и безопасность производства. Основным путем решения является применение на объектах критически важной инфраструктуры отечественной техники с использованием средств защиты информации. Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством цифрового развития следует держать данный вопрос на контроле, — поручил он.

Напомним, Минниханов и президент Республики Сербской Милорад Додик 7 июня 2024 года на ПМЭФ подписали протокол о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.