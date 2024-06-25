«Татаркино» выделит 1,1 млн рублей на права проката 26 фильмов

Фото: Динар Фатыхов

На покупку прав проката и показа российских и зарубежных фильмов «Татаркино» выделит 1,1 млн рублей. В настоящее время тендер находится на стадии подачи заявок.

Согласно условиям тендера, подрядчик обязан обеспечить заказчика правом проката фильмов на территории Татарстана с предоставлением копий фильмов на соответствующем носителе. По договору исполнитель должен получить право на показ 26 фильмов. Среди них: «Блиндаж», «Формула популярности», «Домовой», «Суворовец» и еще несколько иностранных и русских фильмов.

Ограничения в прокате некоторых иностранных фильмов появились в апреле 2022 года. Тогда об уходе из России объявили зарубежные киностудии, среди них Warner Bros., Universal Pictures, Disney, Sony и Paramount. Они перестали сотрудничать с российским прокатом.

Разиль Самигуллин