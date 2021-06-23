Путин заявил, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса
Президент России Владимир Путин обратил внимание, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса. Выезд за границу — это личный риск и ответственность граждан, заявили российские власти.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь порекомендовала тем, кто планирует поехать в другу страну, привиться хотя бы первым компонентом вакцины от COVD-19, пишет «РИА Новости».
Напомним, с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, куда россияне сразу же начали массово скупать путевки. Также страна восстановит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Решения вступят в силу с 28 июня.
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