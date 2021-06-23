Путин заявил, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что другие страны не обязаны лечить российских туристов от коронавируса. Выезд за границу — это личный риск и ответственность граждан, заявили российские власти.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в свою очередь порекомендовала тем, кто планирует поехать в другу страну, привиться хотя бы первым компонентом вакцины от COVD-19, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией, куда россияне сразу же начали массово скупать путевки. Также страна восстановит авиасообщение еще с восьмью странами: США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Решения вступят в силу с 28 июня.



Татьяна Демина