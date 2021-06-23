Британский эсминец нарушил границы России, в ответ российский корабль произвел предупредительную стрельбу

Сегодня в первой половине дня британский эсминец Defender пересек границу России у крымского мыса Фиолент. Корабль вошел в территориальное море на 3 км.

Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу.

В 12.19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения иностранного корабля, пишет «РИА Новости». В 12.23 Defender покинул российские воды.

После этого инцидента в Министерство обороны России вызвали британского военного атташе.

В прошлом году журналист из Великобритании Пол Уитерс заявил, что после нарушения американским военным кораблем «Джон Маккейн» российских границ обострилась угроза третьей мировой войны.



Татьяна Демина