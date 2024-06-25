Владислав Егоров: «Поздравить «Кадиссию» приехали Роберто Карлос и Андреа Пирло»

Интервью с воспитанником казанского «Синтеза», выступающим за ватерпольный клуб Саудовской Аравии

Сладкий миг победы . Фото: предоставлено Владиславом Егоровым

Воспитанник ватерпольного «Синтеза» Владислав Егоров со своей командой «Кадиссия» в Саудовской Аравии выиграл в прошедшем сезоне три турнира, включая чемпионат и Кубок страны, а также Суперкубок. В интервью «Реальному времени» Егоров вспоминал, как в казанском водном поло меняли структуру подготовки кадров, как широко отмечался этот триумф и как Ирек Зиннуров ранее побеждал в Саудовской Аравии.

«Савичу дали карт-бланш на приглашение самых крутых ватерполистов мира»

— Владислав, судя по окончанию вашего сезона в Саудовской Аравии, вы там только побеждали.

— Да, по итогам сезона мы победили в трех последних стартах, всего их у нас было пять. Причем, если говорить о чемпионате, то мы выиграли во всех встречах. Затем был так называемый Кубок короля, в котором нам пришлось очень непросто. Он играется так, что в начале есть групповой этап, и вот в нем мы дважды уступили соперникам из «Иттихада», тем не менее вышли в полуфинал, где обыграли «Аль Ахли», в финале снова встретились с «Иттихадом» и уже там его обыграли, при том что это очень сильная команда с четырьмя легионерами из сильнейших ватерпольных стран Европы. Но у нас, я считаю, сработал эффект Деяна Савича, которого казанские поклонники знают по выступлениям за «Синтез», а сейчас это один из лучших тренеров мира. Заключительным событием сезона стал Суперкубок, куда мы вышли как чемпионы и снова встретились с «Иттихадом», который в начале сезона стал обладателем еще одного Кубка Саудовской Аравии.

Вернусь к работе с Савичем, поскольку на старте сезона и начале работы с ним, мы считались середнячками, вслед за «Иттихадом», «Аль Ахли» — никто и не ждал от нас серьезных результатов.

— Вы уже решили для себя: остаетесь играть в Саудовской Аравии или дальше продолжите ватерпольные путешествия, как ранее, когда играли и в Сербии, и в Черногории?

— Я остаюсь, и именно переговорам с клубом были посвящены последние дни, которые заставили меня задержаться в Аравии, хотя я планировал вернуться в Казань и поболеть на чемпионате России по прыжкам в воду за супругу Марию Полякову. Руководство клуба предложило Савичу собрать более мощный состав, поскольку, помимо выступлений на внутреннем контуре, запланировано участие в Кубке Азии среди клубных команд. Что любопытно, на Азиатском континенте нет единой федерации водного поло, которая бы планировала те же клубные старты, поэтому каждый предоставлен сам себе. Но конкретно сейчас пришли к договоренностям, чтобы возобновить клубный Кубок континента, который ранее проводился, но крайне нерегулярно. Планируется участие команд из Китая, Японии, Ирана, возможно, что и Казахстан примет участие.

— Азиатский спорт зачастую удивляет, хотя бы тем, что, например, в Катаре есть чемпионат или кубок, на который команды-участницы могут собирать самый звездный состав, привлекая лучших игроков мира. Поскольку этот кубок проводится в то время, когда практически все команды Европы уходят на рождественские каникулы.

— Вот и я о том же, водное поло в этом плане может быть еще более вариативным, и отдельные команды способны собрать в свои ряды либо лучших игроков страны, став аналогом сборной, либо легионеров, выступающих в европейских чемпионатах и свободных на конкретный временной период. Тот же Казахстан может приехать национальной сборной, подключив иностранцев. Поэтому загадывать что-то наперед очень сложно. Я, к примеру, узнал, что по регламенту могу одновременно с Аравией играть в любом европейском чемпионате, понятно, что в моем случае этого не произойдет, и мне очень повезло остаться в этом сокращенном составе из четырех легионеров клуба, поскольку, как я понял, Савичу дали карт-бланш на приглашение самых крутых ватерполистов мира, уровня олимпийских и мировых чемпионов.

Владислав Егоров. предоставлено Владиславом Егоровым

— Кстати, у меня есть для примера один игрок такого уровня — Даниил Меркулов из чемпионата Венгрии. Кажется, на днях он выиграл что-то существенное.

— Да, победы его «Ференцвароша» в финале Лиги чемпионов — это одновременно и большая победа российского водного поло. Достаточно сказать, что последним россиянином, победителем Лиги чемпионов, был наставник сборной России Андрей Белофастов, побеждавший в начале 90-х, когда играл в Хорватии.

«Ивановски смог донести до нас, что тренироваться надо по-другому»

— Со своими победами ваша «Кадиссия» вошла в символический пул чемпионов, которые в этом сезоне выиграли два и более старта. Как и ваша родная команда «КОС-Синтез», победившая везде и всюду, начиная со взрослой команды и заканчивая юниорами, а теперь еще и любителями. Между тем я застал времена, когда «Синтез» побеждал только основной командой, и это была больше победа селекции, а юниорские и детско-юношеские команды как раз таки ничего не могли выиграть. Как и почему случился столь качественный скачок, как вы считаете?

— Поздравляю свою родную команду и друзей, играющих в ней. Ни для кого не секрет, что это лучшая детско-юношеская школа в стране. Как она стала лучшей, Я, можно сказать, испытал на себе, поскольку наш 1995 год рождения уже какое-то время занимался водным поло, когда в детско-юношеском ватерполе Казани начался процесс изменений. И поначалу он вызвал, скажем так, неприятие у многих из нас, которые находились внутри процесса. Мы, кстати, с Деяном Савичем недавно обсуждали эти моменты, он же тогда тоже играл в Казани. Не знаю, он ли или его партнер по «Синтезу» Владимир Гойкович, еще один мощнейший тренер нынешнего водного поло, поспособствовали тому, что с Казанью начал работать Зоран Ивановски, но всем им огромное спасибо. Спасибо за ту ломку, которую они начали проводить внутри учебно-тренировочного процесса. Ведь как мы до того привыкли тренироваться, это были игровые занятия с мячом, что больше всего и нравится детям. Я считаю, что в игровом виде спорта важнейшая составляющая — это тренер и его коммуникация с руководством и подопечными.

Ивановски смог в итоге донести до нас, что тренироваться надо по-другому, уделяя огромное внимание элементам: это и нахождение в воде, стоять и лежать на ней, правильно перемещаться и ощущать себя в воде как в родной стихии. Мои личностные впечатления были таковы: зачем это нам надо, это неинтересно, как поиграть с мячом. А сейчас я понимаю, что наша обученность в итоге не уступает навыкам сильнейших игроков мира, мы способны делать то же самое, что и они. Казанские тренеры начали перестраивать свои принципы работы, отсюда и результаты, когда с нашей школой никто не может соперничать комплексно. При этом результаты нашего возраста еще не позволили оценивать перестройку работы школы в полном объеме, поскольку, как мне помнится, мы ничего особенного не выиграли по своим возрастам. Но вот уже 1997 год рождения и тем более 1998—1999 годы, с которых началось победное шествие казанского детско-юношеского водного поло, они раньше начали погружаться в эту систему подготовок и не испытывали внутреннего противоречия с методикой тренировок, поскольку уже не успели застать что-то иное.

Прыжок в «золотую» воду. предоставлено Владиславом Егоровым

— В Казани стартуют Игры стран БРИКС. В Саудовской Аравии говорили об этих соревнованиях?

— Уверен, что в Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Россией и в области спорта, вопрос в том, чтобы искать пути в налаживании этого сотрудничества. Открою вам секрет, в начале года здесь велись переговоры об участии в Играх стран БРИКС местной сборной либо команды с легионерами на турнире по водному поло, когда еще не знали, что соревнования по игровым командным видам спорта не получится провести.



«Опыт обслуживания наших матчей европейскими судьями признан удачным»

В целом как человек, который уже несколько лет играет в заграничных чемпионатах, могу сказать, что никогда не видел к себе отрицательного отношения как к гражданину России. Ни в Черногории, ни тем более в Сербии, где подчас Россию любят больше, чем сами отдельные россияне, ни в Саудовской Аравии, которая входит в мировое спортивное сообщество и планирует проводить у себя чемпионат мира по футболу среди женских команд, а в долгосрочной перспективе — летнюю Олимпиаду 1936 года.

В Саудовской Аравии помнят о своих прошлых контактах с российским водным поло, к примеру, в моем клубе «Кадиссия» играл Александр Ерышов, экс-наставник «Синтеза». А в одном клубе с нашим голкипером Абдурахимом Малки играли два казанца — Ирек Зиннуров и Марат Закиров.

— Возвращаясь к вашим последним победам, насколько я помню, матч Суперкубка был перенесен на другой срок, поскольку его должен был посетить принц Саудовской Аравии, а он не мог сделать это в изначально определенную дату.

— Надо понимать, что личное посещение принца много значит для Саудовской Аравии, и потом изменения в первоначальную дату были внесены не за день-два, а намного ранее. Помимо того, так совпало, что на первоначальную дату не мог приехать греческий арбитр Ставридис, человек очень значимый в мире водного поло. Причем, как я понял, опыт обслуживания наших матчей европейскими судьями признан настолько удачным, что теперь он будет применяться в чемпионате страны следующего года. Возвращаясь к приходу на матч принца Саудовской Аравии, это событие повысило интерес к нашему Суперкубку в разы.

Мы — чемпионы. предоставлено Владиславом Егоровым

— Говоря о повышении степени интереса, на какое место в цепочке игровых командных видов спорта вы бы поставили водное поло?

— Хороший вопрос, правда, тут важно определиться в критериях оценки. Я вам открою небольшой секрет: даже футбол, при всей его огромной популярности и повышении градуса интереса к нему в стране, после того как в Саудовскую Аравию хлынул поток звезд, но и он может не собирать аудиторию на каких-либо матчах. Ажиотаж в целом зависит от нескольких факторов. Один из них наличие фанатской группы. В Саудовской Аравии множество спортклубов, внутри которых развиваются по несколько видов спорта, и вот фанаты такого клуба могут образовывать на матчах любимой команды очень существенную аудиторию, независимо от вида спорта. Как пример, мы играли в Джидде, а это домашняя арена для двух наших главных конкурентов по сезону «Аль Ахли» и «Иттихада». У «Иттихады» огромная фан-база, и они способны большие трибуны бассейна полностью окрасить в клубные желто-черные цвета, придя поболеть за любимую команду. Если наш матч, допустим, не совпадает с футболом. Барабаны, непрекращающиеся песни, все это создавало очень крутую обстановку на игре, хотя я понимал, что вся эта толпа болеет против нашей команды, а, значит, и меня лично. Но даже это меня мотивировало сыграть на полную мощь.

«Вы не представляете себе, какой праздник и чествование нам устроили по окончании сезона»

Я общался с легионером футбольной «Кадиссии» Александром Хаком, которая также может считать сезон успешным, поскольку она выиграла чемпионат второго дивизиона, и со следующего года будет играть в классе сильнейших. Хак — немец, но мы нашли с ним общий язык, а еще и понимание того, что на твоей игре вообще может быть минимум зрителей, если вдруг не придут представители фанатской группы клуба. Простых болельщиков, которые могли бы прийти на игры, собственно, из-за футбола в Саудовской Аравии не много.

Волейбол тут еще развит, судя по всему. Я сужу об этом потому, что в той же Джидде встретил двух волейболистов местной команды, и они оба ранее играли за «Зенит-Казань», либо за его дубль — это Арсений Сарлыбаев и Вячеслав Тарасов.

Чемпионский пьедестал. предоставлено Владиславом Егоровым

— Виднейший спортивный деятель Казани Ренат Юсупов имел свой взгляд на популярность как вида спорта, так и любого явления, повторяя, что «популярным является все то, о чем говорят домохозяйки».

— Я понимаю, и в этом плане популярность водного поло существует в той же Сербии и Черногории, где я ранее играл. Саудитам, понятно, до этого далеко, но вы даже не представляете себе, какой праздник и какие чествования нам устроили по окончании сезона. Я с таким не сталкивался в жизни — ни как участник, ни как зритель, допускаю, что «Реал Мадрид» не удостоится таких чествований за очередной выигранный командой трофей Лиги чемпионов. У нас был парад чемпионов, команд из Кадисии, где в числе главных участников была женская игровая команда, футболисты, победившие во втором дивизионе, и мы. Нас рассадили по трем автобусам с обязательной церемонией проезда по городу в момент, когда на улицах было большое количество народа, а в конечном пункте нашего путешествия вообще яблоку негде было упасть. Такое ощущение, что там были все жители города без исключения. Венцом был такой салют, которого я в жизни не видел, сказать, что я под впечатлением от увиденного — это ничего не сказать.

На второй день празднеств мы пришли в один из офисов нашего спортклуба, это огромное здание, которое представляло из себя музей с фотографиями каждого из спортсменов, добившихся успехов, для детей был праздник с возможностью бесплатно поиграть на игровых автоматах, всех развлекал американский рэпер, как говорят, очень популярный, я в этом направлении музыки не разбираюсь. А по итогу поздравить «Кадиссию» приехали Роберто Карлос и Андреа Пирло.